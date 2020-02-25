ВОЗ: вспышка нового коронавируса имеет потенциал пандемии

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что вспышка нового короновируса имеет потенциал пандемии, хотя на данный момент она представляет собой эпидемию Об этом во вторник, 25 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на слова главы организации Тедроса Аданома Гебрейесуса.



«Использование определения „пандемия“ не отвечает фактам», — отметил гендиректор ВОЗ. Он также отметил, что речь идет об «эпидемии в различных частях мира», где вспышка проявляет потенциал пандемии.

Как рассказал Гебрейесус, применение различных терминов зависит от «распространения вируса, тяжести болезни и влияния болезни на все общество». Сейчас ВОЗ «не наблюдает безудержного глобального распространения этого вируса и не видит широкого числа тяжелых случаев или смертей», заявил он и добавил, что рост числа новых случаев заболевания, «конечно, вызывает озабоченность».

Директор ВОЗ попросил страны «сосредоточить внимание на подготовительных мероприятиях», поскольку следует заранее «готовиться к потенциальной пандемии». Гебрейесус считает, что «каждая страна должна сама оценивать риск», выразив обеспокоенность резким ростом количества инфицированных людей в Италии, Республике Корея и Иране.