ОРВИ отступает: в Калининграде на карантин закрыты только 2 школы и 34 класса

В Калининграде улучшилась ситуация по заболеваемости. Полностью закрыты на карантин только две школы и 34 класса. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На вынужденных каникулах в данный момент находятся школы № 17 и 56 (первый корпус). Также закрыты классы в следующих образовательных учреждениях: школа № 4, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 23, 24, 38, 47, 53; гимназия № 40.

В детских садах областного центра не работают 12 групп. Полностью закрыто только одно дошкольное учреждение — детский сад № 40 (7 групп).

В прошлую пятницу, 21 февраля, ситуация была хуже — не учились 3 школы и 78 классов в 21 образовательном учреждении. Вспышка заболеваемости ОРВИ началась в первых числах февраля.