Власти Польши ожидают, что в Балтийском море построят больше 1000 ветряных мельниц

Власти Польши ожидают, что в Балтийском море построят больше 1000 ветряных мельниц
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Власти Польши уверены, что первый польский ветропарк в Балтийском море будет построен к 2024 году. Об этом во вторник, 25 февраля, сообщает «Радио Польша» со ссылкой на замминистра государственных активов республики Збигнева Григласа.

«Это огромный проект, стоимость которого оценивается в порядка 120 млрд злотых (около 28,5 млрд евро), — цитирует издание чиновника. — Речь идет о гигантских конструкциях — высота отдельной мельницы с фундаментом превышает высоту Дворца культуры и науки. Для Польши это большая возможность включиться в сеть ветроэнергетических поставок».

По его словам, согласно стратегии правительства страны может быть построено свыше 1000 ветряных мельниц.

В начале 2020 года стало известно, что в Балтийском море недалеко от Гданьска намерены построить ветроэлектростанцию мощностью до 1,2 тысячи МВт и площадью 131 кв. км. 

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