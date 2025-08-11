Польский ветропарк в Балтийском море планируют оснастить системами слежки НАТО

Все новости по теме: Польша

Польский ветропарк Baltic Power в Балтийском море оснастят системами слежки НАТО. Прибрежный парк из 76 ветряных турбин расположен примерно в 200 км от Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной сайт Euractiv.

Уточняется, что НАТО начала задумываться об интеграции прибрежных ветропарков в свои системы наблюдения после подрыва «Северных потоков».

В 2020 году власти Польши ожидали, что в Балтийском море построят более 1000 ветряных мельниц к 2024 году. Тогда стоимость оценивалась в 120 млрд злотых (около 28,5 млрд евро).


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter