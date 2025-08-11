Польский ветропарк в Балтийском море планируют оснастить системами слежки НАТО

Польский ветропарк Baltic Power в Балтийском море оснастят системами слежки НАТО. Прибрежный парк из 76 ветряных турбин расположен примерно в 200 км от Калининградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на новостной сайт Euractiv.

Уточняется, что НАТО начала задумываться об интеграции прибрежных ветропарков в свои системы наблюдения после подрыва «Северных потоков».

В 2020 году власти Польши ожидали, что в Балтийском море построят более 1000 ветряных мельниц к 2024 году. Тогда стоимость оценивалась в 120 млрд злотых (около 28,5 млрд евро).