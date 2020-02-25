Генпрокуратура РФ впервые обжаловала штраф за неуважение к власти

Генеральная прокуратура РФ подала жалобу на решение суда о штрафе в размере 30 тыс. рублей жительнице Котласа Светлане Бакшеевой. Как сообщает ТАСС, это первый подобный случай в стране.

Информацию журналистам сообщил глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков, адвокаты которой оказывают юридическую помощь Бакшеевой. «До своей отставки замгенпрокурора Леонид Коржинек обратился в Верховный суд РФ с протестом по делу продавщицы из Котласа Светланы Бакшеевой. Она резко отреагировала во „ВКонтакте“ на слова губернатора Игоря Орлова, который назвал участников мусорного протеста в Шиесе шелупонью. Поскольку „проявление неуважения к федеральным, региональным, местным органам, их подразделениям и должностным лицам и депутатам объектом оскорбления власти не является“, прокуратура просит дело прекратить», — цитирует информагентство слова Чикова.

По словам правозащитника, Верховный суд истребовал дело Бакшеевой для проверки. Котласский горсуд оштрафовал Бакшееву на 30 тыс. рублей. Женщина подала жалобу в Архангельский областной суд, но тот признал решение первой инстанции законным. Тогда Бакшеева обратилась ЕСПЧ с жалобой на вмешательство властей в ее право на свободу выражения.

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