ВЦИОМ: 64% россиян уверены, что от коронавируса можно защититься

99% россиян слышали о вспышке болезни, вызванной китайским коронавирусом, из них высоко осведомлены о сложившейся ситуации 68%. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного ВЦИОМ.

59% информированных о вспышке заболевания считают, что коронавирус опаснее, чем сезонный грипп, чаще такого мнения придерживаются россияне старше 60 лет (67%) и в возрасте 18-24 лет (64%). Четверть считают, что коронавирус равен по опасности сезонному гриппу (26%).

52% россиян, информированных о болезни, опасаются заболеть или что заболеют их близкие. Однако среди них только один из десяти предполагает, что вероятность заболеть скорее высокая (11%), в то время как более половины (60%) убеждены в низкой вероятности заразиться этой болезнью. Уверенность в том, что ни им, ни их близким не грозит данное заболевание, испытывают треть слышавших о болезни (28%).

При этом 64% уверены, что от заболевания, вызванного коронавирусом, можно защититься. Чтобы обезопасить себя и свою семью от коронавируса, необходимо: мыть руки и соблюдать гигиену (37%), избегать массового скопления людей (32%), носить маску (23%), отказаться от поездок в Китай и путешествий в другие страны (11%), а также не контактировать с больными или потенциально больными людьми (8%).

Российские медицинские и эпидемиологические службы смогут защитить население России от распространения коронавируса в случае реальной угрозы, считают 67%, причем 17% демонстрируют крайнюю степень уверенности. Треть информированных (28%), напротив, более скептичны в отношении распространения данного заболевания и считают, что в случае реальной угрозы эпидемии у медицинских и эпидемиологических служб не будет возможности защитить от него население страны.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 8 февраля 2020 г. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.