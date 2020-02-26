Руководство строившей онкоцентр компании заподозрили еще и в невыплате зарплат

На руководство ООО «СМУ Артель» завели новое уголовное дело, на этот раз по факту невыплаты зарплат. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду, 26 февраля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Проверка выявила факт полной невыплаты зарплаты свыше двух месяцев 36 работникам и иных выплат на сумму более 2 млн рублей. 20 февраля 2020 года следователи регионального СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ.Ранее полиция возбудила уголовное дело против руководства ООО «СМУ Артель» по подозрению в хищениях бюджетных средств при строительстве онкоцентра.
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