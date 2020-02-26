Мельников: разрешение на снос ангаров на Балткосе дало правительство региона

Правительство Калининградской области подписало разрешение на снос ангаров аэродрома «Нойтиф» на прошлой неделе. Такую информацию в среду, 26 февраля, «Новому Калининграду» предоставил глава Балтийска Сергей Мельников.



«Разрешение на снос подписано правительством Калининградской области. Собственник [к нам] обратился — мы материалы направили на прошлой неделе, — отметил он. — На комиссию к Маслову (руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов — прим. „Нового Калининграда“) выходили. Эти объекты не признаны объектами культурного наследия, насколько мне известно. Мне комментировать нечего, потому что все эти полномочия осуществляет структура правительства области».

Также Мельников отметил, что строения аэродрома «Нойтиф» находятся в неудовлетворительном состоянии. «На сегодняшний день эти ангары находятся в состоянии, опасном для пребывания под ними людей», — заключил глава муниципалитета.

Сегодня утром на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. «Приехала техника, вышка. [Рабочие] сваркой режут перекрытия ангара», — рассказал представитель музея «Балтийский люнет» Михаил Побережный «Новому Калининграду». По его словам, местная администрация на эти действия никак не отреагировала.