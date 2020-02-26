Облвласти: мы не выдавали разрешение на снос ангаров на Балткосе, оно не нужно

От организации, желающей снести свое здание без нового строительства на его месте, не требуется получение специального разрешения от властей. Владелец объекта просто должен предупредить власти о предстоящем демонтаже. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе областного правительства.



Как пояснила вице-премьер областного правительства Наталья Сибирева, собственник ангара на Балтийской косе уведомил власти о планах по демонтажу несущих элементов крыши ангара в связи с ее аварийным состоянием.

«В нашем случае собственник объектов, ангаров расположенных на Балтийской косе это и сделал, плюс приложил документы. Пакет документов состоит из двух документов. Первый — проект на демонтажа несущих металлических конструкций кровли ангара. <...> То есть не снос объекта, а демонтаж крыши. Второй документ — это техническое заключение, которое было подготовлено экспертной организацией, в котором говорится, что данная кровля имеет аварийное состояние. Поэтому собственником и были предприняты эти действия. Еще раз хочу сказать, что правительство никаких разрешений на снос объекта, уведомлений на снос объекта не выдает», — сказала Сибирева.

Сегодня утром на Балтийской косе возобновился демонтаж конструкций одного из ангаров. «Приехала техника, вышка. [Рабочие] сваркой режут перекрытия ангара», — рассказал представитель музея «Балтийский люнет» Михаил Побережный «Новому Калининграду». По его словам, местная администрация на эти действия никак не отреагировала.