Мэрия Гурьевска отказалась от требования предоставить проход по мосту через Гурьевку

Мэрия Гурьевска отказалась от требования предоставить проход по мосту через Гурьевку
Фото: Александр Лакеев
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Администрация Гурьевского городского округа отказалась от первоначального требования обеспечить проход по мосту между поселками Кумачево и Новое. Такая информация была озвучена на судебном заседании по данному делу, аудиозапись имеется в распоряжении «Нового Калининграда».

Свое заявление представитель администрации обосновал отсутствием дороги на участке. Тропинка, идущая по участку, не предназначена для общего пользования, к тому же там находится гидротехническое сооружение, безопасность которого должна быть обеспечена. Поэтому установленный забор может быть предусмотрен правилами эксплуатации ГТС.

«Сохранность гидротехнического сооружения имеет особое значение, потому что при возникновении пожаров или иных ЧС оно будет служить для их ликвидации. В случае аварии на самом ГТС может произойти прорыв плотин, дамб и шлюзов, приводящий к затоплениям», — уточнил представитель администрации Гурьевска.

Мэрия муниципалитета считает, что права граждан не нарушены, так как «есть другие проходы проезды между поселками, которыми они могут воспользоваться». Также администрация уточнила, что обременение в договор аренды внесено в целях доступа представителей собственника для осмотра коммуникаций.

Заявление будет рассмотрено судом при вынесении решения. Судебное заседание было перенесено на 18 марта.

Более подробно о ситуации вокруг моста, связывающего два поселка, можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».


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