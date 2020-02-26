Горвласти рассказали, сколько потратят на мероприятия к юбилею Победы

На мероприятия по сохранению воинских захоронений и объектов культурного наследия периода Великой Отечественной войны городские власти выделили порядка 36 млн рублей. Об этом стало известно на заседании городского совета в среду, 26 февраля.

В эту сумму войдут работы на мемориальных комплексах и братских могилах на ул. Лукашева, ул. Карташева и ул. Нарвской. Также выделены средства для установки памятного знака Герою Советского Союза Булатову в районе форта № 5.

Помимо этого, предусмотрена индексация выплат для ветеранов. Для этих целей заложено порядка 3 млн рублей.