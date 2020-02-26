Случаев новых заражений коронавирусом в мире впервые стало больше, чем в Китае

За пределами Китая впервые зафиксировано больше новых случаев заражения коронавирусом, чем в самой стране. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса.

По данным ВОЗ, 25 февраля, во вторник, в Китае число зараженных выросло на 411 человек, а за пределами КНР — на 427 человек.

Ранее эксперты рассказали, что нестабильность мировых финансовых рынков, связанная с эпидемией коронавируса, окажет давление на рубль и фондовый рынок России.