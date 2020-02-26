Эксперт рассказал, как повлияет коронавирус на курс рубля и фондовый рынок РФ

Эксперт рассказал, как повлияет коронавирус на курс рубля и фондовый рынок РФ
Алексей Милованов / Новый Калининград
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Нестабильность мировых финансовых рынков, связанная с эпидемией коронавируса, окажет давление на рубль и фондовый рынок России. Восстановление экономики, однако, может произойти уже во втором квартале. Такую информацию опубликовало РИА «Новости» со ссылкой на гендиректора УК «Спутник — управление капиталом» Александра Лосева.

Эксперт пояснил, что экономика страны — неотъемлемая часть глобальной экономики. Российский экспорт металлов, сырья и энергоносителей представлен в 38% мировых цепочек добавленной стоимости, и любое замедление мировой экономики оказывает негативное влияние на экономику России.

Лосев прогнозирует, что для реальной российской экономики последствия распространения коронавируса будут ограничены, но рубль и фондовый рынок «испытают на себе влияние внешнего негатива по полной программе».

«На глобальном финансовом рынке начинается всеобщее бегство от рисков, что негативным образом сказывается на динамике акций, котировках сырьевых товаров и валютах развивающихся стран. Казначейские облигации США, также как и драгоценные металлы, считаются у инвесторов безопасными убежищами в моменты турбулентности, что усиливает спрос на доллары. Но поскольку пока предполагается, что большая часть потерь мировой экономики от вспышки коронавируса будет компенсирована эмиссионными деньгами центробанков (Народный банк Китая уже запустил программу помощи в размере 1,2 триллиона юаней, и нечто подобное инвесторы ожидают от ФРС США и ЕЦБ), то потенциал ослабления рубля ограничен», — объяснил эксперт.

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