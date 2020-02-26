МИД рекомендовал не ездить в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

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МИД рекомендовал не ездить в Италию и Южную Корею из-за коронавируса

Министерство иностранных дел рекомендовало россиянам временно воздержаться от поездок в Италию, Иран и Южную Корею из-за вспышки коронавирусной инфекции в этих странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение внешнеполитического ведомства.

В ведомстве посоветовали соотечественникам, находящимся в этих странах, передать свои контактные данные российским посольствам в Риме, Тегеране и Сеуле. Кроме того, гражданам России следует связаться с контактным центром российского МИДа, чтобы сообщить свои личные данные, предпочтительный вид связи и фактическое местонахождение для учета и дальнейшего регулярного оповещения о планируемых мерах реагирования из-за распространения коронавируса.


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