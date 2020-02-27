На фоне эпидемии коронавируса нефть подешевела до минимума последних 13 месяцев

В среду, 26 февраля, котировки нефти достигли минимумов за последние 13 месяцев. В четверг они продолжили снижаться на фоне опасений, что эпидемия нового коронавируса негативно повлияет на глобальную экономику, а значит и на спрос на нефть. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на объяснения Dow Jones.

Как уточняет информагентство, в 8:06 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на $0,76 (на 1,42%), до $52,67 за баррель. За торги среды Brent подешевела на $1,52 (на 2,77%), до $53,43 за баррель.

Наибольшую обеспокоенность вызывает уязвимость к вирусу американского рынка. «Проблема заключается в том, что в США было протестировано всего 426 человек, а в Южной Корее — 35 000», — отметил главный рыночный аналитик AxiCorp Стивен Иннес.

По его словам, в США по указаниям властей должны проверять только тех, у кого наблюдаются респираторные симптомы и которые недавно ездили в Китай или имели близкий контакт с инфицированным человеком. «Проблема в том, что коронавирус бессимптомен — он заразен до появления симптомов», — предупреждает эксперт.