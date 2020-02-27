Бастрыкин поручил устроить проверку из-за перекрытого моста под Гурьевском

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин дал поручение организовать проверку истории с перекрытием пешеходного моста между поселками в Гурьевском округе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Бастрыкин поручил руководству СУ СКР по Калининградской области организовать процессуальную проверку по информации, озвученной в СМИ. По данным Следственного комитета, в сюжете федерального телеканала говорится, что жители нескольких поселков жалуются на забор, который перегородил мост через реку Гурьевка, связывающий поселки Кумачево и Новое. «В материале сообщается, что забор поставил владелец частного особняка в поселке Кумачево. Теперь местным жителям приходится тратить на дорогу до Гурьевска больше времени, а мост стал предметом судебного разбирательства», — пишет ведомство.

В рамках проверки следователи должны установить все обстоятельства и проверить доводы, озвученные в СМИ, а также дать правовую оценку произошедшему. «Ход проверки поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства», — отмечается в релизе.

Недавно стало известно, что судебное заседание об обеспечении прохода по мосту между поселками Кумачево и Новое отложили на середину марта из-за того, что адвокат ответчика не успел ознакомиться с материалами дела. Подробно о ситуации с перекрытием моста под Гурьевском можно прочитать в публикации «Нового Калининграда».