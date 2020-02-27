Установленные к Новому году ёлки в кадках высаживают на Нижнем и Летнем озёрах

Власти Калининграда приступили к высадке новогодних елей, расставленных в кадках по городу в декабре. Об этом сообщает пресс-служба администрации на странице в «Фейсбуке».



«Помните те живые ёлочки в горшках, которые украшали город во время новогодних праздников? Так вот, они в эти дни переезжают на ПМЖ, в комитете городского хозяйства присмотрели для них новые места на территориях общего пользования.

Вчера часть ёлок посадили на Нижнем озере (со стороны Сергеева), сегодня на Гвардейском проспекте, оставшиеся досадим завтра на Летнем озере», — указано в сообщении.

Всего высадка ожидает 88 деревьев. Две ёлки кто-то успел украсть.

«К сожалению две ёлочки во время праздников кто-то „умыкнул“, надеемся, что в итоге они не окажутся на свалке, а продолжат радовать горожанам глаз, просто в каком-то другом месте, о котором мы не знаем», — пояснили в пресс-службе.