Шумилин: «Это принципиально — рыб на змей менять в зоопарке? Змей вокруг и так полно»

Согласно концепции развития зоопарка Калининграда, аквариум должен быть заменен на террариум. Это вызвало вопросы в городском Совете депутатов; тема обсуждалась на заседании комиссии по соцполитике в четверг, передает корреспондент «Нового Калининграда».



«Это какая-то принципиальная позиция — рыб на змей менять в зоопарке и для этого деньги выделять? — спросил зампредседателя горсовета Андрей Шумилин у представителей горадминистрации. Ему ответили, что это предполагает концепция развития. «Я знаю много людей, которые только на аквариум приходят [посмотреть]. На змей... У нас, честно говоря вокруг и так полно», — заявил Шумилин. «Аквариум, который находится в обезьяннике, сохранится. Объект, который мы хотим реконструировать под террариум — он на сегодняшний день в нерабочем состоянии», — успокоила его глава комитета по соцполитике мэрии Анна Апполонова. «Террариум делать обязательно?», — продолжил депутат. «Да, там очень хороший проект», — убедили его.