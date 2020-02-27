Больным жителям китайского города обещают платить за поход к врачу

Власти китайского города Цяньцзянь пообещали денежные вознаграждения тем, кто добровольно обратится к врачам при появлении симптомов заражения коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Beijing Evening News.



«Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза (коронавируса — ИФ), ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143). Пациентов с подозрением на вирус — 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)», — цитирует агентство заявлении городских властей.

Мера поддержки вступает в силу 27 февраля и будет действовать до 2 марта 2020 года. Город Цяньцзянь, в котором проживают около миллиона человек, расположен в провинции Хубэй, где и началось распространение коронавируса. В настоящий момент в нем выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Кроме того, девять инфицированных скончались. Ранее похожие денежные вознаграждения стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.

В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человека, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания. На остальной части планеты число заразившихся коронавирусом достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.