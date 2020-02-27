Больным жителям китайского города обещают платить за поход к врачу

Больным жителям китайского города обещают платить за поход к врачу
Виталий Невар / Новый Калиниград
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

Власти китайского города Цяньцзянь пообещали денежные вознаграждения тем, кто добровольно обратится к врачам при появлении симптомов заражения коронавирусом COVID-19. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Beijing Evening News.

«Всех, кто придет с высокой температурой и пройдет обследование, но не получит подтверждения диагноза (коронавируса — ИФ), ждет вознаграждение в размере 1000 юаней ($143). Пациентов с подозрением на вирус — 2000 юаней ($285). В случае подтверждения коронавируса размер премии составит 10 000 юаней ($1426)», — цитирует агентство заявлении городских властей.

Мера поддержки вступает в силу 27 февраля и будет действовать до 2 марта 2020 года. Город Цяньцзянь, в котором проживают около миллиона человек, расположен в провинции Хубэй, где и началось распространение коронавируса. В настоящий момент в нем выявлен 91 случай заражения коронавирусом. Кроме того, девять инфицированных скончались. Ранее похожие денежные вознаграждения стали выплачивать власти ряда других китайских городов провинции Хубэй.

В Китае с декабря 2019 года число жертв коронавируса составило 2744 человека, было зарегистрировано 78 497 случаев заболевания. На остальной части планеты число заразившихся коронавирусом достигло 3530, увеличившись за сутки на 627.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram.

Комментировать (4)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter