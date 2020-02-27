В Калининград пришли два новых поезда «Ласточка»

В Калининградскую область пришли два новых электропоезда «Ласточка». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство развития инфраструктуры.



Накануне в первый рейс в рамках проекта «Деловой экспресс» из Светлогорска в Калининград отправился пятый электропоезд «Ласточка». Шестая «Ласточка» должна выйти на маршрут Зеленоградск-Калининград 2 марта.

«Сейчас шестой пригородный поезд проходит предрейсовую подготовку, а со второго марта выйдет на свой первый маршрут. Таким образом, зеленоградское и светлогорское направления практически полностью будут обслуживаться пригородными поездами «Ласточка», — сообщил заместитель министра развития инфраструктуры Калининградской области Владимир Жовтун.

В 2018 году в регион поступили четыре «Ласточки». По итогам полутора лет успешной работы поездов данной серии на курортных направлениях властями было принято решение о поставке на полигон Калининградской железной дороги еще двух электропоездов повышенной комфортности.

В январе 2020 года глава РЖД Олег Белозеров пообещал, что Калининградская область получит новые электропоезда «Ласточки». По его словам, в 2019 году в Калининградской области продемонстрирован серьезный прирост по перевозке пассажиров — порядка 25%.