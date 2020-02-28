Россия временно ограничила въезд иностранцам из Ирана

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Правительство России в пятницу опубликовало распоряжение, ограничивающее въезд на территорию страны иностранным гражданам из Ирана. Причиной встала вспышка коронавируса в исламской республике.

«В целях предупреждения проникновения на территорию Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с территории Исламской Республики Иран <...> Минтрансу России совместно с ФСБ России, ФТС России и Роспотребнадзором с 00 часов 00 минут московского времени 28 февраля 2020 г. временно ограничить въезд иностранных граждан с территории Исламской Республики Иран в воздушных пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Москва (Шереметьево), за исключением граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации», — говорится в документе.


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