В Белоруссии подтвердили первый случай коронавируса

В Белоруссии подтвердили первый случай коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный Министерство здравоохранения республики.

«Двадцать седьмого февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас мужчина и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Сообщается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно.


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