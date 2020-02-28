В Белоруссии подтвердили первый случай коронавируса

Первый случай заражения коронавирусом зарегистрирован в Белоруссии. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный Министерство здравоохранения республики.

«Двадцать седьмого февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Сейчас мужчина и те, кто с ним контактировал, находятся в закрытых боксах Минской инфекционной больницы. Сообщается, что молодой человек чувствует себя удовлетворительно.