Потери российской туротрасли из-за коронавируса достигли 27 млрд рублей

Потери российской туристической отрасли из-за эпидемии коронавируса составили 27 миллиардов рублей без учета итальянского направления. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майю Ломидзе.
«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Это 27 млрд руб. в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров»,— сказала она в эфире телеканала «Россия 24». Также директор сообщила, что в этой сумме не учитывается ситуация с итальянским направлением.
Напомним, ранее случаи заражения коронавирусом официально подтвердили в Белоруссии и Литве.
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