Главной проблемой калининградских дорог зимой стало хранение реагентов

Доклад главы регионального министерства развития инфраструктуры Елены Дятловой на оперативном совещании в правительстве, посвящённый содержанию дорог в области в зимний период, оказался очень коротким.
«Чего вы докладываете, зимы же не было?» — поинтересовался губернатор Антон Алиханов сразу после объявления темы.
«Традиционно в последний день зимы доклад по содержанию дорог в зимний период», — ответила Дятлова.
По её словам, так как снега не было, все закупленные реагенты будут использованы следующей зимой, и основная задача сейчас — сохранить их до соответствующего сезона.
«Справитесь?» — спросил губернатор.
«Справимся», — ответила министр.
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