Росгидромет: россиян ожидает аномально теплый март

Росгидромет: россиян ожидает аномально теплый март
Виталий Невар / Новый Калининград
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Несколько российских регионов ожидает аномально теплая погода в марте. Об этом в пятницу, 28 февраля, пишет РИА «Новости» со ссылкой на руководителя ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

«Все, что к югу от Москвы, то есть Центральный федеральный округ, такие области, как Тульская, Калужская, Рязанская, и дальше центрально-черноземные зоны (Курская, Орловская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская), — здесь температура будет превышать на семь-десять градусов климатическую норму», — процитировали его в издании.

Сообщается, что потеплеет на четыре-пять градусов в северо-западном регионе— в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Вологодской областях. Такое же улучшение климатических условий ожидается на юге Архангельской области и на западе Коми. В Тверской, Ивановской, Владимирской и Костромской областях теплее будет на пять-шесть градусов, отмечают в Росгидромете.

«Возможно, будут какие-то возвраты, но они ограничатся Северо-Западным округом, и чуть-чуть, если говорить про первую половину марта, затоки будут небольшие на севере Приволжского федерального округа, в Кировской области, Коми, Удмуртии, Пермском крае. Здесь возможны понижения температуры до 10-15 градусов, но сильных морозов мы не увидим», — уверил Варакин.

Напомним, недавно калининградские ученые признали зимний сезон 2019-2020 года самым теплым с 1947 года. Однако весной, по их мнению, температура может опуститься до −10 градусов.

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