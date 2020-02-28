Врачи: коронавирус поражает преимущественно легкие

Врачи: коронавирус поражает преимущественно легкие
Виталий Невар / Новый Калининград
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Коронавирус поражает преимущественно легкие. Об этом стало известно после вскрытия жителя Уханя, умершего от пневмонии, пишет «Интерфакс» со ссылкой на South China Morning Post.

Данных о поражении других органов пока что у врачей недостаточно. Умершему от коронавируса было 85 лет. Госпитализирован пациент был 1 января и умер через 28 дней. Исследование проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян.

Он обратил внимание на то, что патология легких пациента похожа на аналогичную, проявляющуюся при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS. Эти заболевания, кроме того, вызываются вирусами одного семейства.


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