Калининградские аптеки: у нас масок почти нет и у поставщиков их нет тоже

В калининградских аптеках заканчиваются последние запасы медицинских масок и в ближайшее время пополнения запасов не ожидается, потому что масок нет у поставщиков. Об этом «Новому Калининграду» сообщил глава аптечной сети «Новая аптека» Игорь Кастусик.



«Паника уже идет недели две. Масок почти нет. У поставщиков нет. У нас последние раскупают», — сообщил Кастусик.



Как пояснил предприниматель, у калининградских аптек есть возможность закупать маски напрямую за рубежом, но там их приобрести у поставщиков даже сложнее, чем в России.



Отметим, что в последние дни калининградцы начали сообщать о дефиците медицинских масок. «Докладываю: к 12 часам дня на сегодня во всех аптеках района Амалиенау нет ни одной маски», — отметила у себя на странице сегодня Калининграда Анна.



Губернатор Антон Алиханов написал у себя в «Инстагаме», что Роспотребнадзор ведет переговоры по поводу масок и новая поставка ожидается через 4-7 дней.