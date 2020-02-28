В ЦБ оценили риски для экономики из-за ситуации с коронавирусом

Эпидемия коронавируса создает высокий риск того, что рост экономики России в этом году может не достичь ожидаемых 1,5-2%. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информационно-аналитический комментарий Банка России.



«Расширение внутреннего спроса, а также ускорение расходования бюджетных средств, в том числе в рамках национальных проектов, будут способствовать увеличению экономической активности, в результате чего прирост ВВП в 2020 году составит 1,5-2%. Значимым риском для прогноза остается ослабление внешнего спроса на фоне возможного замедления роста мировой экономики в связи с распространением коронавируса и другими факторами», — приводят цитату из документа в издании.

В начале февраля экономисты уже прогнозировали снижение темпов роста российской экономики из-за коронавируса. Тогда аналитики связывали это с вероятным падением цены барреля Brent на 11 долларов, которое может затормозить роста ВВП России на 0,28 п.п.