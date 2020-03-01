В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса

В американском штате Вашингтон объявлен режим ЧС из-за коронавируса
Виталий Невар / Новый Калининград
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В американском штате Вашингтон из-за угрозы распространения нового коронавируса ввели режим чрезвычайного положения. Об этом сообщает РБК со ссылкой на слова губернатора Джей Инсли.

«Это позволит получить нам [от государства] необходимые [для борьбы с коронавирусом] ресурсы», — пояснил Инсли.

Режим чрезвычайного положения в Вашингтоне ввели после того, как в нем 29 февраля зарегистрировали первую в США смерть от коронавируса. Как сообщала администрация президента Дональда Трампа, в ходе подготовки к возможному распространению COVID-2019 в стране увеличат выпуск медицинских масок, перчаток, халатов и прочих необходимых для борьбы с заболеванием вещей. Помимо этого в США запретили въезжать иностранцам, посетившим недавно Иран, в котором произошла вспышка заболевания.

По онлайн-данным SCMP, в США новым коронавирусом заразились 62 человека.

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