Суд: владелец дома Мюллера-Шталя заявил, что просил власти выкупить у него здание

В суде рассказали, что обязан за полгода сделать собственник дома Армина Мюллера-Шталя в Советске. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.



В конце января 2020 года известно, что суд удовлетворил иск городского прокурора к владельцу объекта культурного наследия, расположенного на ул. Ломоносова в Советске.

В своем иске, прокурор указал, что фасад здания и декоративные элементы повреждены либо отсутствуют, на металлических конструкциях обнаружена коррозия, деревянные элементы намокли и разрушились, на стенах имеются трещины и биопоражения. В 2018 году собственник уже привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ — ему было назначен назначение штраф в размере 50 тыс. рублей.

В судебном заседании представитель ответчика указал, что на момент приобретения здание уже находилось в ненадлежащем состоянии и требовало проведения ремонта. «Ответчик предлагал субъекту РФ или муниципальному образованию выкупить у него спорное здание, поскольку достаточных средств для содержания объекта культурного наследия не имеет, а органы власти, несмотря на ухудшающееся состояние объекта культурного наследия, мер к его сохранению не принимают», — говорится в релизе.

Ранее в интервью «Новому Калининграду» владелец рассказывал, что «просил взять здание на баланс города», но чиновники отказались, сославшись на то, что у муниципалитета нет средств, чтобы их содержать такой объект.

Суд обязал ответчика в течение 6 месяцев исполнить следующие обязательства по содержанию здания:

— убрать внутренний двор и прилегающую территорию от бытового и строительного мусора;

— разработать проектную документацию на противоаварийные мероприятия по крыше и перекрытиям объекта культурного наследия;

— провести противоаварийные мероприятия по крыше и перекрытиям объекта культурного наследия;

— установить информационные надписи и обозначения;

— разработать проектную документацию по ремонту объекта культурного наследия;

— провести ремонт объекта культурного наследия.

Решение суда не вступило в законную силу.

Здание, о котором идет речь, признано объектом культурного наследия муниципального значения. Дом известен тем, что здесь 17 декабря 1930 года в семье банковского клерка родился Армин Мюллер-Шталь, который позже стал знаменитым немецким актером и даже номинировался на «Оскар». В 1945 году его семья переехала в Берлин. В послевоенные годы в здании размещалось общежитие и творческие мастерские Калининградского областного колледжа культуры и искусства.

После закрытия в 2010 году учебного заведения здание опустело. Заброшенным и разваливающимся его можно наблюдать в настоящее время. Несколько лет назад здание было продано физическому лицу с расчетом на то, что будет произведена реставрация, однако этого не произошло.