Число зараженных коронавирусом по всему миру превысило 88 тысяч человек

До 88 тыс. 232 человек возросло число зараженных новым типом коронавируса COVID-19 в мире. Число погибших увеличилось до 3044 человек. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на газету South China Morning Post.

В Китае за последние сутки зарегистрировали 42 смерти, выявлено 202 заболевших человека. Число погибших в этой стране с декабря возросло до 2912 человек, выздоровели более 44 тыс.

Как напоминает информагентство, случаи заболевания зафиксированы в более чем 60 странах. 28 февраля Всемирная организация здравоохранения пересмотрела оценку риска распространения COVID-19 с «высокой» до «очень высокой». При этом ВОЗ сообщала, что первая вакцина от китайского коронавируса может появиться через полтора года.