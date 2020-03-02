Музейный комплекс на Острове получил положительное заключение Главгосэкспертизы

Главгосэкспертиза выдала положительное заключение на строительство музейного комплекса на Октябрьском острове. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперты рассмотрели проектную документацию и результаты инженерных изысканий. Музейный комплекс займет здание разной этажности. Общая площадь — 17600 кв.м. На первом этаже расположится атриум-амфитеатр, в нем планируют проводить показы и представления. Там же разместится зрительный зал на 276 мест, кафе и иные помещения. На других этажах оборудуют выставочные залы, фондохранилища, мастерские, учебные студии и аудитории, кабинеты, помещения для реставрации. Планируется, что в комплексе создадут все условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

На Октябрьском острове также откроют Филиал Российского государственного института сценических искусств. Кроме того, на месте строительства уже заложили первые камни филиала Большого театра и «Третьяковки».