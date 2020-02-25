Первые камни: на Острове начали строить филиалы «Большого» и «Третьяковки» (фото)

В Калининграде отметили еще один этап строительства культурно-музейного центра на Октябрьском острове. Важные гости во главе с министром культуры России Ольгой Любимовой, съехавшиеся в Светлогорск на Балтийский культурный форум, приняли участие в закладке «первых камней» филиалов Большого театра и Третьяковской галереи. Именно они станут основой «культурной» части строящегося комплекса. И уже, например, через «Третьяковку» мы будем «дружить» с Эрмитажем или Русским музеем.



После закладки камней процессия отправилась на Южный вокзал — но не для того, чтобы нас покинуть, а для участия в вернисаже. Третьяковская галерея открыла в вокзальных стенах выставку, рассказывающую о своем будущем филиале. В экспозиции также представлены работы современных художников — к примеру, инсталляция «Ветер Балтики» Антона Морокова. Впоследствии ее можно будет увидеть на Острове.

Фото Виталия Невара / Новый Калининград