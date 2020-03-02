ЕС повысил уровень риска заболевания коронавирусом до высокого

ЕС повысил риск заражения китайским коронавирусом в странах союза со среднего до высокого уровня, передает «Коммерсант» со ссылкой на заявление главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен. Также еврокомиссар по кризисному управлению Янез Ленарчич сообщил, что Еврокомиссия выделила на борьбу с COVID-19 свыше €230 млн.



Как отметила глава союза, ЕС принимает все меры, чтобы не допустить дальнейшее распространение заболевания. «Наше агентство анонсировало сегодня, что риск повышен со среднего до высокого уровня»,— процитировали фон дер Ляйен в издании. Сообщается, что сейчас ЕК ищет возможности привлечь дополнительные средства для борьбы с вирусом, однако для этого требуются вложения в фармацевтическую промышленность.

В издании отмечают, что по состоянию на 2 марта было зафиксировано 2,1 тысячи случаев заражения коронавирусом в 18 странах ЕС, а 54 человека скончались от заболевания. Также сегодня COVID-19 нашли у россиянина, который вернулся с отдыха в Италии. Его состояние врачи оценивают как удовлетворительное. В конце февраля россиянам рекомендовали максимально сократить поездки за границу в качестве меры защиты от коронавируса.