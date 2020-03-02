Облвласти сказали, когда введут бесплатное питание для всех младших школьников

Облвласти сказали, когда введут бесплатное питание для всех младших школьников
Виталий Невар / Новый Калининград
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Обеспечение бесплатным питанием всех учащихся младших классов в Калининградской области начнется с 1 сентября 2020 года. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в ответ на информационный запрос.

«У нас будут летние каникулы, чтобы отремонтировать несколько пищеблоков, которые немного не соответствуют требованиям», — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Президент Владимир Путин заявил о желании обеспечить младших школьников бесплатным питанием в январе. Вводить бесплатное питание тогда планировалось до 2023 года.

Областные власти отмечали, что на реализацию этой идеи потребуется выделить из регионального бюджета почти 350 млн руб.

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