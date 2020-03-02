В Белоруссии подтвердили три случая заболевания коронавирусом

Министерство здравоохранения Белоруссии «подтвердило с высокой степенью достоверности» три случая заболевания коронавирусом в стране. Однако в ведомстве намерены перепроверить данные в референс-лаборатории Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), информирует «Интерфакс» со ссылкой на главного государственного санитарного врача республики Наталью Жукову.

«Хотя в работе наших лабораторий мы уверены. Мы проводим параллельные исследования, не в одной лаборатории, для того, чтобы убедиться и четко понимать, насколько достоверны наши результаты», — уточнила она.

Заболевшие выявлены в Минске и Витебске. Они чувствуют себя удовлетворительно, но более подробную информацию о пациентах врачи разглашать отказались, сославшись на конфиденциальность.