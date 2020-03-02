РФ на Евровидении представит группа, чей концерт в Калининграде едва не отменили

РФ на Евровидении представит группа, чей концерт в Калининграде едва не отменили
Фронтмен Little Big Илья Прусикин. Фото — Okras, Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

Группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.

«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», — объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

В октябре 2019 года концерт группы Little Big в Калининграде оказался под угрозой срыва после того, как владельцы концертной площадки решили расторгнуть договор аренды с организаторами шоу. Предоставлять площадку они первоначально отказались, ссылаясь на закон о защите детей от «вредной информации». Накануне в Instagram стали распространяться посты с призывом отменить концерт Little Big. Их автор, представитель одного из калининградских благотворительных фондов, также призывал людей жаловаться на музыкантов губернатору Калининградской области Антону Алиханову. В результате концерт все же состоялся.


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