РФ на Евровидении представит группа, чей концерт в Калининграде едва не отменили

Группа Little Big представит Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение — 2020», который пройдет в мае в Роттердаме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал.



«Первый канал принял решение, что эта миссия будет доверена группе Little Big из Санкт-Петербурга», — объявил ведущий программы «Время» Кирилл Клейменов.

В октябре 2019 года концерт группы Little Big в Калининграде оказался под угрозой срыва после того, как владельцы концертной площадки решили расторгнуть договор аренды с организаторами шоу. Предоставлять площадку они первоначально отказались, ссылаясь на закон о защите детей от «вредной информации». Накануне в Instagram стали распространяться посты с призывом отменить концерт Little Big. Их автор, представитель одного из калининградских благотворительных фондов, также призывал людей жаловаться на музыкантов губернатору Калининградской области Антону Алиханову. В результате концерт все же состоялся.