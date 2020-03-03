С подозрением на коронавирус в регионе всего было госпитализировано 6 человек

С подозрением на коронавирус в регионе всего было госпитализировано 6 человек
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Эпидемия коронавируса в 2020 году

В Калининградской области с начала 2020 года было госпитализировано шесть человек, вернувшихся из стран, где наблюдается эпидемия коронавируса. Об этом «Новому Калининграду» сообщили в ответ на официальный запрос в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточняют в ведомстве, помещению в стационар подлежат лица, вернувшиеся из КНР, республики Южная Корея, Ирана, которые при этом имеют признаки инфекционного заболевания. В настоящий момент все госпитализированные прошли обследование на коронавирус (COVID-19) — случаев заболевания не выявлено.

Также в Роспотребнадзоре отмечают, что за всеми жителями региона, возвращающимися из указанных стран и не имеющими признаков заболевания, устанавливается медицинское наблюдение. Всего такое меднаблюдение было установлено за 44 людьми, в отношении 34 человек оно уже завершено.

Недавно стало известно, что коронавирус подтвержден у россиянина, вернувшегося в Москву из Италии. 

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