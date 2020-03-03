Ялтинский экономический форум перенесен из-за коронавируса

Ялтинский международный экономический форум перенесли на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса в мире. Традиционно он проводился в апреле. Информацию об этом публикует «Коммерсант» со ссылкой на главу Крыма Сергея Аксенова.

«Это чисто профилактическая мера. В ЯМЭФ традиционно принимает участие много иностранных гостей, в том числе из стран, в которых выявлен коронавирус»,— написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Новую дату проведения сообщат позже. Форум проводится в Крыму с 2015 года и в этот раз должен был пройти 23–25 апреля.