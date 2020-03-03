В РПЦ посоветовали ограничить время нахождения в соцсетях на период поста

Русская православная церковь предложила на период Великого поста ограничить время нахождения в соцсетях. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя церкви Владимира Легойду.

«Социальные сети — это пространство, пожирающее время. И пост дает нам в данном случае мощную внешнюю подпорку, чтобы попытаться с этим пожирателем времени побороться», — заявил он. Освободившееся время в РПЦ посоветовали потратить на общение с близкими.

Пост в этом году начался 2 марта и продлится до Пасхи, которую отметят 19 апреля.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил об уходе из Instagram на время Великого поста и пообещал вернуться через семь недель.