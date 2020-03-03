Силанов: на коронавирусе жизнь не закончилась, массовые мероприятия не отменяем

Силанов: на коронавирусе жизнь не закончилась, массовые мероприятия не отменяем
Алексей Силанов. Виталий Невар / Новый Калининград
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Массовые мероприятия в Калининграде не удут отменяться из-за угрозы инфицирования коронавирусом. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник мэр города Алексей Силанов, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«Нет, подождите, мы ничего отменять не собираемся. Сейчас готовимся к празднованию 75-летия штурма города-крепости Кенигсберг, 75-летия Победы, начинается активный 2-месячник по наведению чистоты и порядка, благоустройству в городе. Давайте уже думать о том, что приближается весна, все должно быть кругом чисто, красиво, и у людей должно быть бодрое настроение», — призвал градоначальник. «Давайте не будем нагнетать эту опасность, понимаете. Поэтому спокойно живем, работаем, обеспечиваем необходимый санитарно-гигиенический режим в учреждениях образования. [...] На информации о коронавирусе жизнь не закончилась. И не надо сейчас, на мой взгляд, к этому сводить. Жизнь продолжается», — сказал Алексей Силанов.

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