В семи школах Калининграда завершился приём первоклассников

В семи школах Калининграда завершился приём первоклассников
Денис Туголуков / Новый Калининград.Ru
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В семи школах областного центра завершился приём первоклассников. Об этом сообщается на сайте администрации Калининграда.

По сведениям комитета образования, по состоянию на 2 марта приём первоклассников закончился в школах №№ 2, 33, 56, 57, в гимназиях №№ 32 и 40, а также в лицее № 23. «Продолжается приём в 39 общеобразовательных учреждений», — добавили в ведомстве.

Всего в 46 общеобразовательных учреждений поступило 4793 заявления от родителей.

Отметим, что, по данным властей, за пять лет количество первоклассников в Калининграде выросло за счёт миграции на 1200 человек — до 6668. При этом изначально в администрации прогнозировали, что в этом году поступит 6500 заявлений.

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