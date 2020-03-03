В семи школах Калининграда завершился приём первоклассников

В семи школах областного центра завершился приём первоклассников. Об этом сообщается на сайте администрации Калининграда.

По сведениям комитета образования, по состоянию на 2 марта приём первоклассников закончился в школах №№ 2, 33, 56, 57, в гимназиях №№ 32 и 40, а также в лицее № 23. «Продолжается приём в 39 общеобразовательных учреждений», — добавили в ведомстве.

Всего в 46 общеобразовательных учреждений поступило 4793 заявления от родителей.

Отметим, что, по данным властей, за пять лет количество первоклассников в Калининграде выросло за счёт миграции на 1200 человек — до 6668. При этом изначально в администрации прогнозировали, что в этом году поступит 6500 заявлений.