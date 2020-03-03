Крупин: реновация в Калининграде пока на стадии разговоров

Крупин: реновация в Калининграде пока на стадии разговоров
Виталий Невар / Новый Калининград
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Говорить о сроках и конкретных районах, с которых начнется реновация в Калининграде, пока рано. Об этом заявил журналистам после оперативного совещания во вторник, 3 марта, глава городского комитета территориального развития и строительства Артур Крупин, передает корреспондент «Нового Калининграда».

«[Реновация] пока на стадии разговоров, и прежде всего мы ждем какой-то нормативно-правовой акт», — отметил Артур Крупин. По его словам, «в идеале, конечно, необходимо, чтобы была инициатива жителей, которые хотят улучшить свои жилищные условия по программе реновации». При этом руководитель комитета не исключил, что часть калининградцев окажется против — «мы, конечно, будем пытаться, если эта программа будет на территории Калининграда запущена, мирно урегулировать», добавил он.

В феврале облдума проголосовала за поддержку проекта федерального закона о распространении практики реновации жилья на всю территорию РФ. Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что «давно ждет распространения этой практики на наш регион», но неоднократно отказывался назвать территории, где бы он хотел произвести реновацию. О желании запустить всероссийскую программу реновации заявлял новый зампред правительства России Марат Хуснуллин.

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