Историк моды Васильев о консервации замков: это надо было делать в 46-м году

Историк моды Васильев о консервации замков: это надо было делать в 46-м году
Виталий Невар / Новый Калининград
Все новости по теме: Состояние кирх и замков, переданных РПЦ

Историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил, что ему не нравятся тевтонские замки, расположенные на территории Калининградской области. Об этом он сообщил во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград».

«Нет. Они такие достаточно грубые, достаточно массивные. Но это стиль Пруссии, никуда от этого не уйдешь. Но счастье, что они додумались в 21 веке это сделать. А надо было сохранять это в [19]46-м, когда все уже разворовали, украли двери, окна, крышу, черепицу, вынесли мебель, утащили скульптуры, а сейчас говорят „будем консервировать“», — сказал Васильев.

Он также похвалил семью из Белгорода, которая взяла в аренду замок замок Вальдау и занимается его восстановлением. «Я рад. Дай Бог им счастья, поздравляю вас, фермеры из Белгорода. Если здесь не нашлось какого-то человека с денежками, чтобы сохранять свое национальное достояние, то ради чего сюда приезжают туристы, спасибо вам, белградчане, приезжайте почаще и восстанавливайте прусские замки», — отметил Васильев.


Подписывайтесь на наш канал в Telegram.



Комментировать (2)

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]

Комментарии к событию

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter