Историк моды Васильев о консервации замков: это надо было делать в 46-м году

Историк моды, телеведущий Александр Васильев заявил, что ему не нравятся тевтонские замки, расположенные на территории Калининградской области. Об этом он сообщил во вторник в эфире радиостанции «Комсомольская правда-Калининград».

«Нет. Они такие достаточно грубые, достаточно массивные. Но это стиль Пруссии, никуда от этого не уйдешь. Но счастье, что они додумались в 21 веке это сделать. А надо было сохранять это в [19]46-м, когда все уже разворовали, украли двери, окна, крышу, черепицу, вынесли мебель, утащили скульптуры, а сейчас говорят „будем консервировать“», — сказал Васильев.

Он также похвалил семью из Белгорода, которая взяла в аренду замок замок Вальдау и занимается его восстановлением. «Я рад. Дай Бог им счастья, поздравляю вас, фермеры из Белгорода. Если здесь не нашлось какого-то человека с денежками, чтобы сохранять свое национальное достояние, то ради чего сюда приезжают туристы, спасибо вам, белградчане, приезжайте почаще и восстанавливайте прусские замки», — отметил Васильев.