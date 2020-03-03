В Арабских Эмиратах у двоих россиян выявили коронавирус

У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус, сообщает во вторник, 3 марта, РИА «Новости» со ссылкой на местное министерство здравоохранения.



В ведомстве отметили, что заболевшие контактировали с итальянскими велогонщиками, которые были заражены вирусом. Всего за сегодняшний день в ОАЭ выявили шесть случаев. Кроме россиян, среди заболевших есть двое итальянцев, немец и колумбиец.

Ранее в ОАЭ отменили финальные этапы международной велогонки из-за положительных результатов на коронавирус у двух спортсменов.