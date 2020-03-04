В БФУ рассказали, кто в вузе получает зарплату больше 150 тыс.

В БФУ им. И. Канта есть «в пределах 10-ти» ученых, которые получают зарплату выше 150 тыс. руб. в месяц. Речь идет не об административном персонале, ректоре или проректорах. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщил врио ректора БФУ им. И. Канта Александр Федоров.



«[Средняя зарплата в вузе составляет] 74 тыс. руб. Я могу показать не одного преподавателя с высокой зарплатой. В университете работают профессора и исследователи из числа ведущих мировых ученых — зачастую это наши соотечественники, чей уровень зарплат сравним с мировым, они получают зарплаты от 150 тыс. руб, что, заметьте, выше уровня зарплат наших проректоров», — сказал Федоров.

Сотрудники с зарплатами более 150 тыс. руб. являются приглашенными исследователями по программе «5-100». «Все они наемные ученые, все они здесь работают по этой программе. У каждого есть лаборатория, и, в общем-то, они отрабатывают эту зарплату. Есть четкие персональные показатели, за что она им платится, мы за этим очень внимательно следим. Когда что-то происходит не так, эта зарплата корректируется. По сути, это формат эффективного контракта», — пояснил ректор.

Ставка молодого преподавателя составляет 24-27 тыс. руб.