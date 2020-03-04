В РПЦ считают, что «заходить внутрь семьи государство не должно»

Первый зампред синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков назвал неприемлемым вмешательство власти в личную жизнь граждан, передает в среду, 4 марта, «Интерфакс». Речь об этом зашла во время обсуждения предложенных поправок в Конституцию, которые связаны с детьми.



«Заходить внутрь семьи государство не должно», — считает представитель Церкви. По его мнению, эта проблема касается западных защитников ювенальных технологий, которые уверяют, что дети принадлежат не семье, а государству. «Сейчас пытаются провести формулировку о том, что дети — достояние России. Казалось бы, очень красивая формулировка. Но Россия — это государство, то есть дети могут быть объявлены достоянием государства. На самом деле это политтехнологический трюк», — добавил Щипков.

К недавно появившейся теме упоминания детей в Конституции представитель РПЦ также предлагает относиться с осторожностью. «И за этой красивой фразой, что дети — достояние России, кроется тот самый трюк. То есть нам пытаются пропихнуть такую формулировку, а потом сказать: дети — это достояние государства, поэтому их можно отбирать у семьи», — уверен он.

Напомним, в конце февраля президент России Владимир Путин поддержал идею об упоминании детей в Конституции. Глава государства выразил мнение, что дети — это «такие нравственные начала, которые объединяют страну».