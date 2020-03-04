Власти Калининграда требуют денег от фирмы, потушившей короотвал на Ялтинской

Администрация Калининграда требует через суд 2,5 млн руб. от компании, которая за свой счет рекультивировала горящий короотвал бывшего ЦБК на ул. Ялтинской. Данные о поступлении иска были опубликованы на портале областного арбитражного суда в конце февраля.

Согласно открытым данным, власти города подали встречный иск против ООО «Юридическая компания „Империя“», которое требует от администрации приостановить начисление арендной платы по договору от ноября 2018 года за пользование участком, где был короотвал. По мнению инвестора плата за аренду не должна взиматься, пока в Правила землепользования и застройки городского округа не будут внесены изменения, которые позволят начать обработку и сортировку коро-древесных остатков. Это было предусмотрено в инвестиционном договоре, который был заключен еще в 2012 году.

Напомним, компания «Империя» подала в суд на администрацию в начале 2019 года. В мэрии признали, что фирма закончила рекультивацию и, согласно договору, должна построить на его месте производство. При этом компания не может этого сделать, так как это не предусмотрено градостроительным регламентом. По данным властей, фирма потратила порядка 40-50 млн руб.

Еще в ноябре 2012 года администрацией был объявлен открытый аукцион на право пятилетней аренды земельного массива на ул. Ялтинской, 66, общей площадью около 200 тыс. кв. м. В том же году договор был заключен с ООО «Империя». Инвестор планировал построить на его месте завод по производству удобрений из рекультивированных отходов.