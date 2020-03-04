В БФУ показали, как будет выглядеть студенческий городок на Невского (фото)

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В Калининграде БФУ им. Канта продемонстрировали эскизы будущего студенческого городка, который разместится на улице Невского, у административного корпуса. Изображения предоставила пресс-служба университета.

Как уточнили в БФУ, общая площадь застройки составит 33 га, из них 4,3 га — территория, которую благоустроят за границами выделенного участка. Планируется строительство биомедицинского кластера, культурного блока, лабораторий, музеев и жилых корпусов. Будет благоустроен парк. Создатели также предполагают наличие на территории магазинов, ресторанов и амфитеатра.

Как прописано в проекте, основным принципом проектировки кампуса станет упор на взаимодействие. Архитекторы создадут больше мест «пересечения трафика», чтобы провоцировать людей на общение. Формы постройки обещают сделать плавными, без острых углов, а фасады «очень понятных, гладких, плоских форм».

Также планируются «скрытые локации» для компаний до 10 человек по принципу «я вижу, меня не видно». Это необходимо для того, чтобы группам никто не мешал.

Авторы проекта ставят перед собой цель создавать пространства, оказывающие необходимое положительное влияние на физическое и эмоциональное состояние человека. За счет этого они собираются корректировать поведение человека в общественном пространстве, снижать агрессию и улучшать настроение, значится в документе.

Напомним, ранее в БФУ заявили о том, что строительство пяти корпусов общежитий будущего «студенческого микрорайона» будет завершено в 2021 году. 


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