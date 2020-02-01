БФУ им. Канта планирует достроить «Студенческий микрорайон» в Калининграде в 2021-м

БФУ им. Канта планирует достроить «Студенческий микрорайон» в Калининграде в 2021-м
Фото пресс-службы БФУ им. И. Канта
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БФУ им. И. Канта рассчитывает завершить строительство пяти корпусов общежитий будущего «студенческого микрорайона» в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Строительство ведется в районе улиц Еловая аллея и А. Невского, где на сегодняшний день здесь уже функционируют три студенческих общежития. Новые здания позволят предоставить жилье еще 700 студентам.

«В связи с увеличением контингента обучающихся мы реализуем масштабный проект по строительству пяти общежитий квартирного типа. Каждый корпус будет рассчитан на проживание 140 человек, в том числе лиц с ограниченными возможностями здоровья. Фактически студенты будут проживать  по 2-3 человека в однокомнатных квартирах со всеми удобствами: кухней, душевой, санузлом и балконом.  Каждая квартира будет оснащена всем необходимым для проживания. Согласно госконтракту строительство учебного комплекса должно завершиться в конце декабря 2020 года, и мы рассчитываем, что общежития будут полностью готовы к приемной кампании – 2021», — рассказала и.о. проректора по управлению имущественным комплексом Ольга Усманова.

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